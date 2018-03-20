Леонид Слуцкий: «В научном отделе „Халла“ работало 20 человек, а в ЦСКА его вообще пока нет»

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий признался, что ему нравится разграничение обязанностей в английских клубах. По его словам, в «Халл Сити», который он тренировал в этом сезоне, в научном отделе работало 20 человек.

— В английских клубах узкий профиль — сказал Слуцкий в эфире передачи «Вечерний Ургант». — Человек отвечает за какой-то определенный участок. У нас администратору можно задать любой вопрос — он даст ответ. У них огромное внимание уделяется мелочам. В научном отделе работало 20 человек.

— В ЦСКА сколько человек в научном отделе?

— Ну… нет такого отдела пока.

Напомним, в марте 46-летний российский тренер подписал контракт с голландским клубом «Витесс». Однако к работе он приступит после завершения сезона-2017/18. Первое интервью после назначения Слуцкий дал «СЭ», в нем он рассказал о новом этапе карьеру в Европе.