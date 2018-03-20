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Леонид Слуцкий: «В научном отделе „Халла“ работало 20 человек, а в ЦСКА его вообще пока нет»
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Леонид Слуцкий: «В научном отделе „Халла“ работало 20 человек, а в ЦСКА его вообще пока нет» 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий признался, что ему нравится разграничение обязанностей в английских клубах. По его словам, в «Халл Сити», который он тренировал в этом сезоне, в научном отделе работало 20 человек.
— В английских клубах узкий профиль — сказал Слуцкий в эфире передачи «Вечерний Ургант». — Человек отвечает за какой-то определенный участок. У нас администратору можно задать любой вопрос — он даст ответ. У них огромное внимание уделяется мелочам. В научном отделе работало 20 человек.
— В ЦСКА сколько человек в научном отделе?
— Ну… нет такого отдела пока.
Напомним, в марте 46-летний российский тренер подписал контракт с голландским клубом «Витесс». Однако к работе он приступит после завершения сезона-2017/18. Первое интервью после назначения Слуцкий дал «СЭ», в нем он рассказал о новом этапе карьеру в Европе.
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