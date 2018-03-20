Ещё
Блогер смешал сотню роликов в один и «открыл портал в ад»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Блогер смешал сотню роликов в один и «открыл портал в ад» 

Lenta.ru 5 часов назад
Начинающий YouTube-блогер Джейк Холл создал ролик в формате 360 градусов, куда он поместил сразу 100 вайнов — коротких популярных роликов. Об этом сообщает Motherboard.
В отличие от обычных компиляций на YouTube, короткие ролики в «произведении» Холла играют одновременно.
«Посмотрите вниз, и вы увидите бесконечную бездну шестисекундных шуток. Посмотрите вверх и поймете, что бежать некуда», — так охарактеризовали работу блогера журналисты. Они также добавили, что Холл «открыл портал в ад». Сотрудники Motherboard заявили, что сами по себе короткие ролики неплохие, однако в подобном формате они являются «воплощением зла».
Весь ролик длится более 33 минут. По ходу видео вайны постепенно начинают исчезать, оставляя вместо себя черные пустые квадраты. На последней минуте остается лишь одно «окошко» с короткими шутками.
Вайны (Vine) — зацикленные шестисекундные ролики, которые публиковались на одноименном сервисе. Из-за серьезной конкуренции с YouTube и Instagram в октябре 2016 года разработчики приняли решение закрыть платформу.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна задумалась о бойкоте ЧМ-2018200
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972130
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз7
Интерпол принял решение в отношении Родченкова121
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума47
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение