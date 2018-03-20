Блогер смешал сотню роликов в один и «открыл портал в ад»

Начинающий YouTube-блогер Джейк Холл создал ролик в формате 360 градусов, куда он поместил сразу 100 вайнов — коротких популярных роликов. Об этом сообщает Motherboard.

В отличие от обычных компиляций на YouTube, короткие ролики в «произведении» Холла играют одновременно.

«Посмотрите вниз, и вы увидите бесконечную бездну шестисекундных шуток. Посмотрите вверх и поймете, что бежать некуда», — так охарактеризовали работу блогера журналисты. Они также добавили, что Холл «открыл портал в ад». Сотрудники Motherboard заявили, что сами по себе короткие ролики неплохие, однако в подобном формате они являются «воплощением зла».

Весь ролик длится более 33 минут. По ходу видео вайны постепенно начинают исчезать, оставляя вместо себя черные пустые квадраты. На последней минуте остается лишь одно «окошко» с короткими шутками.

Вайны (Vine) — зацикленные шестисекундные ролики, которые публиковались на одноименном сервисе. Из-за серьезной конкуренции с YouTube и Instagram в октябре 2016 года разработчики приняли решение закрыть платформу.