«Мне предложили выступать за ОАЭ»: уралец победил на международном турнире по греко-римской борьбе

Екатеринбуржец Геворг Серобян стал лучшим в международном турнире по греко-римской борьбе среди слабослышащих, который 19 марта завершился в столице Ирана, Тегеране.

Нам удалось поговорить с борцом о подготовке к летней Олимпиаде (она пройдет в Токио в 2020 году), о дебюте в ММА, о том, почему он думает уйти из российской сборной в сборную ОАЭ или Италии, и, очень неожиданно для нас, о концерте Ольги Бузовой.

— Этот турнир был отбором к Чемпионату мира в Японии в июне, — рассказал Е1.RU Геворг. — Буду готовится полным ходом к нему. Не буду бороться на турнире в апреле. Мечтаю стать чемпионом мира в этом году, чтобы завоевать лицензию и попасть на летнюю Олимпиаду в Токио в 2020.

Выступать на Олимпиаде боец планирует в греко-римской борьбе. А в сентябре он проведет свой первый бой по правилам ММА.

— У меня дебют в ММА без правил в сентябре в Сеуле, — поделился с нами Геворг. — Это будет вообще мой первый бой по правилам ММА. Надеюсь, все будет успешно.

Когда екатеринбуржец тренировался в Объединенных Арабских Эмиратах, местные тренеры предложили ему сменить сборную. Кроме арабов, уральского спортсмена к себе приглашают и итальянцы:

— Мне предложили выступать за ОАЭ, я тренировался в зале в Абу-Даби и всех порвал — нет для меня там конкуренции, — поделился Геворг. — Там тренеры рассмотрели меня, сказали, что хотят, чтобы я выступал за их сборную. Я пока не готов, но если там хорошо платят заплаты и премии спортсменам, спонсируют их — тогда пойду за них выступать. Еще за Италию предлагали выступать. Время покажет. Это очень непросто — сборную поменять.

Спортсмен не стал рассказывать, кто платит ему сейчас.

— Сейчас меня спонсирует добрые люди из Москвы. Кто — не буду говорить, секрет, — продолжил Геворг.

Свою победу Геворг посвятил екатеринбуржцам и тем, кто за него болеет. Он выложил в Instagram видео об этом.

— Этой победой я порадую наших жителей Екатеринбурга, всех, кто поддерживает меня, — поблагодарил своих болельщиков Геворг.

А пока Геворг Серобян планирует вернуться в столицу Урала и посетить концерт Ольги Бузовой.

— 30 марта чемпионат России по армрестлингу пройдёт в Екатеринбурге, планирую выступить, — добавил Геворг. — В этот же день пойду на концерт Ольги Бузовой. Меня друг пригласил, Арам Арчер (продюсер певицы прим. редакции).

Эта победа — продолжение успешных выступлений Геворга в этом сезоне. В декабре он стал лучшим на турнире в Болгарии.