Коларов заменил Ивановича на посту капитана сборной Сербии

— Коларов — новый капитан, а Матич будет вице-капитаном, они будут идти по стопам Ивановича, — цитирует L'Equipe Крстаича. — Мы приняли решение, которое останется нашим внутренним делом, но я хочу сказать, что нет никаких проблем с Ивановичем. Он остается членом нашей команды, который много сделал для сборной Сербии. Но все игроки должны понимать, что начинает строиться команда для чемпионата мира, и никто не может быть уверен, что будет в заявке на турнир.