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Коларов заменил Ивановича на посту капитана сборной Сербии
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Коларов заменил Ивановича на посту капитана сборной Сербии 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Защитник "Зенита" Бранислав Иванович больше не будет капитаном сборной Сербии. Главный тренер команды Младен Крстаич объявил, что на чемпионате мира-2018 и товарищеских матчах до него капитаном будет защитник «Ромы» Александр Коларов.
— Коларов — новый капитан, а Матич будет вице-капитаном, они будут идти по стопам Ивановича, — цитирует L'Equipe Крстаича. — Мы приняли решение, которое останется нашим внутренним делом, но я хочу сказать, что нет никаких проблем с Ивановичем. Он остается членом нашей команды, который много сделал для сборной Сербии. Но все игроки должны понимать, что начинает строиться команда для чемпионата мира, и никто не может быть уверен, что будет в заявке на турнир.
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