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На Бензема появился еще один претендент
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На Бензема появился еще один претендент 

Soccer News 5 часов назад
Фото: Soccer News
На форварда мадридского "Реала" Карима Бензема появился еще один претендент, информирует испанская пресса.
Так, сообщается, что ближайшим летом сделать предложение по 30-летнему нападающему будет «Лион», за который он выступал в период с 2005-го по 2009-й годы. Сам футболист не против вернуться в родной клуб, однако помешать этому может его трансферная стоимость, которая равняется 30-ти миллионам евро.
В нынешнем сезоне Бензема забил 8 мячей и сделал 10 результативных передач в 34 матчах за «Реал».
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