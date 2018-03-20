На Бензема появился еще один претендент

Так, сообщается, что ближайшим летом сделать предложение по 30-летнему нападающему будет «Лион», за который он выступал в период с 2005-го по 2009-й годы. Сам футболист не против вернуться в родной клуб, однако помешать этому может его трансферная стоимость, которая равняется 30-ти миллионам евро.

В нынешнем сезоне Бензема забил 8 мячей и сделал 10 результативных передач в 34 матчах за «Реал».