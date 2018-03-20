Бразилия будет готовиться к ЧМ на базе «Тоттенхэма»

Сборная Бразилии будет использовать тренировочную базу «Тоттенхэма». На базе «шпор» бразильцы будут готовиться к чемпионату мира с 28 мая по 8 июня. Напомним, 21 марта Бразилия проведет спарринг с командой России.