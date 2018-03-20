Лунёв — об амбициях: в «Реал» попал, контракт подписал — и можно на покой

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунёв рассказал о своих амбициях. «Я стараюсь постоянно расти и прогрессировать, если человек успокоился и считает, что он номер один — будет регресс. Где заканчиваются мои спортивные амбиции? Наверное в «Реале» . В «Реал» попал, контракт подписал — и можно на покой уходить. Но не знаю, реально ли на самом деле попасть в «Реал». Как показывает пример того же Зинченко, в этой жизни всё возможно. Надо работать», — сказал Лунёв в эфире программы «Футбол России».