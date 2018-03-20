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Лунёв — об амбициях: в «Реал» попал, контракт подписал — и можно на покой
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Лунёв — об амбициях: в «Реал» попал, контракт подписал — и можно на покой 

Чемпионат.com 5 часов назад
Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунёв рассказал о своих амбициях.
«Я стараюсь постоянно расти и прогрессировать, если человек успокоился и считает, что он номер один — будет регресс.
Где заканчиваются мои спортивные амбиции? Наверное в «Реале». В «Реал» попал, контракт подписал — и можно на покой уходить. Но не знаю, реально ли на самом деле попасть в «Реал». Как показывает пример того же Зинченко, в этой жизни всё возможно. Надо работать», — сказал Лунёв в эфире программы «Футбол России».
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