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Монтелла: «Милан» сделал из меня козла отпущения"
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Монтелла: «Милан» сделал из меня козла отпущения" 

Soccer News 5 часов назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла вспомнил о своей работе у руля «Милана».
"Тренерам, платят в том числе и за то, чтобы делать из нас козлов отпущения. Я сделал всё, что мог, допустив при этом некоторые ошибки. В команду пришли около десяти новых игроков из других чемпионатов, многие из которых не имели международного опыта. Кто-то ожидал немедленных результатов, но наши футболисты никогда ничего не выигрывали, и поэтому им потребовалось некоторое время для адаптации. Я думаю, мы должны были быть более терпеливыми" — цитирует Монтеллу Football Italia.
Напомним, что 43-летний специалист возглавлял «Милан» с июня 2016-го по ноябрь 2017 года. С «россонери» он выиграл Суперкубок Италии.
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