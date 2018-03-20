Монтелла: «Милан» сделал из меня козла отпущения"

Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла вспомнил о своей работе у руля «Милана».

"Тренерам, платят в том числе и за то, чтобы делать из нас козлов отпущения. Я сделал всё, что мог, допустив при этом некоторые ошибки. В команду пришли около десяти новых игроков из других чемпионатов, многие из которых не имели международного опыта. Кто-то ожидал немедленных результатов, но наши футболисты никогда ничего не выигрывали, и поэтому им потребовалось некоторое время для адаптации. Я думаю, мы должны были быть более терпеливыми" — цитирует Монтеллу Football Italia.

Напомним, что 43-летний специалист возглавлял «Милан» с июня 2016-го по ноябрь 2017 года. С «россонери» он выиграл Суперкубок Италии.