Ещё
EgyptAir готов увеличить число рейсов в Россию во время ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

EgyptAir готов увеличить число рейсов в Россию во время ЧМ-2018 

РИА Новости 4 часа назад
КАИР, 20 мар — РИА Новости, Надим Зуауи. Египетский национальный авиаперевозчик EgyptAir готов увеличить число рейсов в Россию на время чемпионата мира по футболу в случае, если будет соответствующий спрос, заявил глава компании Сафуат Мусаллем, слова которого приводит пресс-служба.
"Будут введены спецрейсы, а также рассмотрен вопрос об увеличении числа обычных рейсов на время чемпионата мира в случае, если возрастет спрос со стороны египетских болельщиков, желающих поддержать национальную сборную на этом важном международном спортивном мероприятии, особенно учитывая тот факт, что EgyptAir является официальным перевозчиком египетских болельщиков", — сказал глава компании.
Он добавил, что египетской сборной, которая направится в Россию спецрейсом EgyptAir, будут предоставлены наилучшие условия для путешествия.
Авиакомпания EgyptAir ранее объявила о возобновлении полетов между Каиром и Москвой с 12 апреля. Египетские авиалинии собираются осуществлять три рейса в неделю по маршруту Каир-Москва.
В понедельник вечером в каирском аэропорту был представлен специальный самолет, на котором будет путешествовать египетская сборная по футболу. Речь идет о Boeing B737-800 NG, на фюзеляже которого изображены лидеры сборной, в том числе нападающий Мохаммед Салах, вратарь Иссам аль-Ходари и главный тренер Эктор Купер.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.
В 2018 году сборная Египта в третий раз в своей истории и первый раз за 28 лет примет участие в финальной стадии мирового первенства.
РИА Новости: последние новости
Словакия и Италия будут сотрудничать в расследовании убийства журналиста В Москве в день выборов президента будет морозно и солнечно "Борис, заткнись": британцы отреагировали на заявление Джонсона о России
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна задумалась о бойкоте ЧМ-2018200
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972130
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз7
Интерпол принял решение в отношении Родченкова121
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума47
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение