EgyptAir готов увеличить число рейсов в Россию во время ЧМ-2018

КАИР, 20 мар — РИА Новости , Надим Зуауи. Египетский национальный авиаперевозчик EgyptAir готов увеличить число рейсов в Россию на время чемпионата мира по футболу в случае, если будет соответствующий спрос, заявил глава компании Сафуат Мусаллем, слова которого приводит пресс-служба.

"Будут введены спецрейсы, а также рассмотрен вопрос об увеличении числа обычных рейсов на время чемпионата мира в случае, если возрастет спрос со стороны египетских болельщиков, желающих поддержать национальную сборную на этом важном международном спортивном мероприятии, особенно учитывая тот факт, что EgyptAir является официальным перевозчиком египетских болельщиков", — сказал глава компании.

Он добавил, что египетской сборной, которая направится в Россию спецрейсом EgyptAir, будут предоставлены наилучшие условия для путешествия.

Авиакомпания EgyptAir ранее объявила о возобновлении полетов между Каиром и Москвой с 12 апреля. Египетские авиалинии собираются осуществлять три рейса в неделю по маршруту Каир-Москва.

В понедельник вечером в каирском аэропорту был представлен специальный самолет, на котором будет путешествовать египетская сборная по футболу. Речь идет о Boeing B737-800 NG, на фюзеляже которого изображены лидеры сборной, в том числе нападающий Мохаммед Салах , вратарь Иссам аль-Ходари и главный тренер Эктор Купер

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

В 2018 году сборная Египта в третий раз в своей истории и первый раз за 28 лет примет участие в финальной стадии мирового первенства.