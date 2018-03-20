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Алексей Бугаев: В Корее хорошо организовали соревнования и подготовили трассу
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Алексей Бугаев: В Корее хорошо организовали соревнования и подготовили трассу 

Советский спорт 4 часа назад
«Тяжело проводить параллели между Паралимпиадами в Сочи и Пхенчхане, все-таки четыре года назад мы выступали у себя дома. Но в целом в Корее хорошо организовали соревнования и подготовили трассу. Мне здесь очень понравилось, потому что Паралимпиада это большой праздник, и надо наслаждаться этими моментами.
Да, мы выступали не под своим флагом, но особых проблем не было. А флаг всегда в моем сердце. Болельщиков здесь было не так много, как в Сочи, где собиралось больше семи тысяч, насколько я помню», — приводит слова Бугаева «Р-Спорт».
Напомним, на ПИ-2018 Бугаев победил в суперкомбинации и завоевал серебро в гигантском слаломе.
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