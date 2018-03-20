«Локомотив» заинтересован в продолжении сотрудничества с ключевыми игроками

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, что команда заинтересована в продлении контрактов с ключевыми игроками клуба.

"Мы заинтересованы в продолжении трудовых отношений со всеми игроками, чьи контракты истекают, — цитирует Мещерякова газета «Известия» . — За время, которое все эти футболисты провели в нашем клубе, они стали частью нашей большой «локомотивской» семьи".

"Переговоры ведутся. Как только будут какие-то результаты — мы сразу сообщим", — добавил функционер.

Ранее источник, знакомый с ситуацией в команде, рассказал о переговорах о продлении контрактов с игроками.