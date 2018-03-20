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«Локомотив» заинтересован в продолжении сотрудничества с ключевыми игроками
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«Локомотив» заинтересован в продолжении сотрудничества с ключевыми игроками 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, что команда заинтересована в продлении контрактов с ключевыми игроками клуба.
"Мы заинтересованы в продолжении трудовых отношений со всеми игроками, чьи контракты истекают, — цитирует Мещерякова газета «Известия». — За время, которое все эти футболисты провели в нашем клубе, они стали частью нашей большой «локомотивской» семьи".
"Переговоры ведутся. Как только будут какие-то результаты — мы сразу сообщим", — добавил функционер.
Ранее источник, знакомый с ситуацией в команде, рассказал о переговорах о продлении контрактов с игроками.
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