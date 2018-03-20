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Стаффан Кронвалль: Ковальчук ударил моего партнера по команде, и я вступился за него
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Стаффан Кронвалль: Ковальчук ударил моего партнера по команде, и я вступился за него 

Советский спорт 4 часа назад
Фото: Советский спорт
— Как вам третий матч серии? — Мне кажется, что хорошая игра была. Но у нас не получилось забить. И здесь я, правда, не знаю, что сказать. С другим соперником по-другому игра складывалась. Со СКА у нас были шансы, но мы не смогли воспользоваться ими. Была проблема с большинством. Мы же пять на три играли, но и тут ничего не получилось. Возможно, это был ключевой момент матча. Надо было больше бросать по воротам, лезть на пятак, играть попроще, не пытаясь показать что-то сверхъестественное. Мы чувствовали давление этого эпизода игры.
Гол у ярославцев украли! Разбор спорного момента в матче «Локомотива» со СКА  — Дома играть значительно лучше? — Конечно, на «Арене 2000» лучше играть, чем в Питере. Наши болельщики создают атмосферу и оказывают невероятную поддержку.
— Что у вас произошло с Ковальчуком? — Игровой момент. Он ударил моего партнера по команде, и я вступился за него. Игра была очень эмоциональной, но это и хорошо.
— СКА иногда играло грубо? — Были моменты грубости, но это хоккей.
— Отмена шайбы в ворота СКА подкосила? — Наоборот, придала новых эмоций! Сначала судьи сказали, что это гол. Потом почему-то пошли пересматривать. Не знаю почему…Но сейчас ничего не изменить. Нам просто нужно быть на 100% готовыми к играм. Надеюсь, выиграем четвертый матч.
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