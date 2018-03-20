Андрей Лунев: «С Дзюбой тренировки проходили великолепно»

Вратарь "Зенита" и сборной России Андрей Лунев​ в эфире передачи «Футбол России» отметил, что в повседневной жизни он веселый, а на поле серьезный. Также он считает, что на тренировках в отличие от матчей должно быть место шуткам.

— Я обычный жизнерадостный человек. Стараюсь быть рассудительным, — сказал Лунев . — На футбольном поле нет места улыбкам и смеху, надо быть серьезно подходить к матчам, потому что это работа футболистов, которую нужно делать качественно и стараться отдаваться ей.

Другое дело тренировки. На мой взгляд, почему бы не посмеяться и повеселиться, выполняя определенные упражнения, но должна быть грань. Тяжелые нагрузки переносятся легче с улыбкой на лице. С Артемкой Дзюбой тренировки проходили великолепно. Можно было пошутить, было весело. В такой форме и тренироваться легче, а то получается, что если без улыбки, то приходишь на тренировку, как на каторгу, и делаешь все как робот. Считаю, что все нужно делать в удовольствие.