Ещё
Президент Исландии и его супруга предвкушают ЧМ в России. Видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Президент Исландии и его супруга предвкушают ЧМ в России. Видео 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Президент Исландии Гвюдни Торласиюс Йоуханнессон и его супруга призывают болельщиков вступить в группу болельщиков сборной Исландии по футболу #TeamIceland и предвкушают чемпионат мира в России. Напомним, в понедельник портал icenews.is сообщил, что правительство страны может поддержать британских чиновников и бойкотировать турнир. При этом министр иностранных дел Исландии Гудлейгур Тор Торзарсон отметил, что решение еще не принято.
— Проигрываешь ты или выигрываешь, всегда здорово быть частью чего-то большого, даже если ты маленький, — заявил президент Исландии, указывая на численность населения страны.
The President and First Lady of Iceland invite you to join #TeamIceland. Share in the joy as Iceland goes to the World Cup for the very first time. «Win or lose, there is always the excitement of being part of something big, even when you are small.» https://t.co/kTf8ryg39G pic.twitter.com/ISbvgHSbPA
— Inspired by Iceland (@icelandinspired) 8 марта 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
"Монреаль" уступил "Флориде" Сборная Португалии презентовала форму на чемпионат мира-2018 Роналдинью: "Соперничество Месси и Роналду идет на пользу футболу"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна задумалась о бойкоте ЧМ-2018200
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972130
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз7
Интерпол принял решение в отношении Родченкова121
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума47
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение