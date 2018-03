Президент Исландии и его супруга предвкушают ЧМ в России. Видео

Президент Исландии Гвюдни Торласиюс Йоуханнессон и его супруга призывают болельщиков вступить в группу болельщиков сборной Исландии по футболу #TeamIceland и предвкушают чемпионат мира в России. Напомним, в понедельник портал icenews.is сообщил, что правительство страны может поддержать британских чиновников и бойкотировать турнир. При этом министр иностранных дел Исландии Гудлейгур Тор Торзарсон отметил, что решение еще не принято.

— Проигрываешь ты или выигрываешь, всегда здорово быть частью чего-то большого, даже если ты маленький, — заявил президент Исландии, указывая на численность населения страны.

The President and First Lady of Iceland invite you to join #TeamIceland. Share in the joy as Iceland goes to the World Cup for the very first time. «Win or lose, there is always the excitement of being part of something big, even when you are small.» https://t.co/kTf8ryg39G pic.twitter.com/ISbvgHSbPA

— Inspired by Iceland (@icelandinspired) 8 марта 2018 г.