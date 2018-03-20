Анна Миленина: Ничего не могу сказать о своем участии в следующих ПИ

Паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анна Миленина заявила, что не приняла решения о своем выступлении на ПИ-2022 года в Пекине.

«Я пока ничего не могу сказать о своем участии в следующих Паралимпийских играх в Китае. Потому что не знаю, каким будет мое решение, и сейчас нахожусь в раздумьях.

Я продолжаю готовиться к соревнованиям и выступать, а на Паралимпийские игры ведь надо еще попасть.

Мой ближайший старт — чемпионат России, который пройдет в Пересвете с 20 по 30 марта», — приводит слова Милениной «Р-Спорт».