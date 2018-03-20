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Анна Миленина: Ничего не могу сказать о своем участии в следующих ПИ
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Анна Миленина: Ничего не могу сказать о своем участии в следующих ПИ 

Советский спорт 3 часа назад
Паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анна Миленина заявила, что не приняла решения о своем выступлении на ПИ-2022 года в Пекине.
«Я пока ничего не могу сказать о своем участии в следующих Паралимпийских играх в Китае. Потому что не знаю, каким будет мое решение, и сейчас нахожусь в раздумьях.
Я продолжаю готовиться к соревнованиям и выступать, а на Паралимпийские игры ведь надо еще попасть.
Мой ближайший старт — чемпионат России, который пройдет в Пересвете с 20 по 30 марта», — приводит слова Милениной «Р-Спорт».
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