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Лодыгин поддержал хэштег #МанчиниАут
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Лодыгин поддержал хэштег #МанчиниАут 

Чемпионат.com 3 часа назад
Голкипер питерского «Зенита» Юрий Лодыгин поддержал хэштег #МанчиниАут, который направлен против главного тренера клубаРоберто Манчини. Лодыгин лайкнул сообщение болельщика «Зенита», написавшего этот хэштег в комментариях под одним из постов в официальном аккаунте клуба в «Инстаграме».
Позже вратарь удалил отметку «Нравится», а комментарий болельщика был удалён, но пользователь социальной сети под ником @voronov90 успел сделать скриншот и опубликовал его на своей странице.
«Вратарь Юрий Лодыгин солидарен с моим мнением по поводу их наставника Роберто Манчини #МанчиниАут», — написал болельщик в «Инстаграме».
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