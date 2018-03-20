Лодыгин поддержал хэштег #МанчиниАут

Голкипер питерского «Зенита» Юрий Лодыгин поддержал хэштег #МанчиниАут, который направлен против главного тренера клуба Роберто Манчини . Лодыгин лайкнул сообщение болельщика «Зенита», написавшего этот хэштег в комментариях под одним из постов в официальном аккаунте клуба в «Инстаграме».

Позже вратарь удалил отметку «Нравится», а комментарий болельщика был удалён, но пользователь социальной сети под ником @voronov90 успел сделать скриншот и опубликовал его на своей странице.

«Вратарь Юрий Лодыгин солидарен с моим мнением по поводу их наставника Роберто Манчини #МанчиниАут», — написал болельщик в «Инстаграме».