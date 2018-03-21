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Обвинение требует 5 лет тюремного заключения для Хаби Алонсо за неуплату налогов
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Обвинение требует 5 лет тюремного заключения для Хаби Алонсо за неуплату налогов 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Стало известно наказание, которое потребовала прокуратура Испании для бывшего футболиста «Ливерпуля», «Реала» и «Баварии» Хаби Алонсо, сообщает Football Espana в своём «твиттере».
По информации издания, прокуратура потребовала наказать Алонсо пятью годами тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что экс-футболисту грозит наказание до восьми лет тюрьмы и штрафа до € 8 млн в связи с уклонением от уплаты налогов во времена выступления за мадридский «Реал».
Хаби Алонсо завершил карьеру профессионального игрока летом 2017 года.
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