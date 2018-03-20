Виктор Хряпа: «Самой большой угрозой для спорта является отказ от развития собственных спортсменов»

Капитан ЦСКА Виктор Хряпа считает, что детям в спортивных школах практически перестали давать шанса в профессиональных командах. Кроме того, по мнению Хряпы, то, что мир спорта вертится вокруг денег, является проблемой.

— Не кажется ли вам, что весь мир спорта сейчас вертится вокруг денег?

— Согласен, и в какой-то мере это — проблема.

— Что сегодня является самой большой угрозой для спорта?