Виктор Хряпа: «Самой большой угрозой для спорта является отказ от развития собственных спортсменов» 

Капитан ЦСКА Виктор Хряпа считает, что детям в спортивных школах практически перестали давать шанса в профессиональных командах. Кроме того, по мнению Хряпы, то, что мир спорта вертится вокруг денег, является проблемой.
— Не кажется ли вам, что весь мир спорта сейчас вертится вокруг денег?
— Согласен, и в какой-то мере это — проблема.
— Что сегодня является самой большой угрозой для спорта?
— Отказ от развития собственных спортсменов, — цитируют "Известия" Хряпу. — Я говорю про детей в спортшколах, которые в дальнейшем могли бы стать профессионалами. Им практически перестали давать шансы в профессиональных командах.