Легенды «Ювентуса» Дель Пьеро и Недвед появятся в PES 2018

Легенды «Ювентуса» итальянец Алессандро Дель Пьеро и чех Павел Недвед появятся в футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer 2018, сообщает SportGame.Pro.

Дель Пьеро выступал в составе «Старой синьоры» на протяжении 19 лет (1993-2012). За итальянский клуб сыграл более 700 матчей и заработал 358 (290+68) очков по системе «гол+пас», что делает его лучшим бомбардиром «Юве» всех времен. В национальной сборной он делит четвертое место по забитым мячам с Роберто Баджо.

Павел Недвед — один из сильнейших полузащитников своего времени и один из самых успешных чешских футболистов в истории, игравший в итальянском чемпионате за «Лацио» (1996-2001) и «Ювентус» (2001-2009).

Обоих футболистов можно будет получить в свою команду в режиме myClub c 22 по 29 марта.