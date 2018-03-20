Наталья Подольская отдала сына на акробатику

Сын Натальи Подольской Владимира Преснякова в свои два с половиной года необычайно активен. «У Артемия период акробатических трюков, — рассказала Наталья. — Каждое утро он поднимается в полвосьмого — и до вечера кувыркается без перерыва на сон. Я начала водить его в секцию акробатики, и теперь он осваивает базовые упражнения. Часто ходим с ним в цирк, и он вдохновляется, глядя на артистов, выполняющих невероятные трюки».

Едва Артемий встал на ноги, родители поняли, что сынишка очень любит спорт и отличается выносливостью, ловкостью, упорством — в общем, всем тем, чем может похвастаться любой олимпийский чемпион. Акробатика — не единственное увлечение малыша.

Тема уже год занимается плаванием, он прекрасно держится на воде и ныряет. Кроме того, этой зимой Наталья «поставила» сына на горные лыжи. Двухлетний Артемий занимался на горных склонах Австрии с профессиональным тренером. Он научился правильно стоять на лыжах, ехать по прямой и тормозить, что для такого малютки — весьма впечатляющие результаты, если учесть, что пробыла звездная семья на курорте всего лишь две недели.