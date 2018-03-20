Ещё
Наталья Подольская отдала сына на акробатику
Далее:
Читайте также:
Ещё

Наталья Подольская отдала сына на акробатику 

7 Дней 2 часа назад
Фото: 7 Дней
Сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова в свои два с половиной года необычайно активен. «У Артемия период акробатических трюков, — рассказала Наталья. — Каждое утро он поднимается в полвосьмого — и до вечера кувыркается без перерыва на сон. Я начала водить его в секцию акробатики, и теперь он осваивает базовые упражнения. Часто ходим с ним в цирк, и он вдохновляется, глядя на артистов, выполняющих невероятные трюки».
Едва Артемий встал на ноги, родители поняли, что сынишка очень любит спорт и отличается выносливостью, ловкостью, упорством — в общем, всем тем, чем может похвастаться любой олимпийский чемпион. Акробатика — не единственное увлечение малыша.
Тема уже год занимается плаванием, он прекрасно держится на воде и ныряет. Кроме того, этой зимой Наталья «поставила» сына на горные лыжи. Двухлетний Артемий занимался на горных склонах Австрии с профессиональным тренером. Он научился правильно стоять на лыжах, ехать по прямой и тормозить, что для такого малютки — весьма впечатляющие результаты, если учесть, что пробыла звездная семья на курорте всего лишь две недели.
7 Дней: последние новости
Андрей Малахов впервые показал фото с сыном Александр Кержаков снялся в кино с Милой Йовович После Олимпиады Алина Загитова слегла с болезнью
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна задумалась о бойкоте ЧМ-2018200
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972130
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз7
Интерпол принял решение в отношении Родченкова121
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума47
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение