Сергей Семак: «В „Зенит“ никто не зовет»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак в интервью «СЭ» признался, что даже не думает о возможности перехода в "Зенит" . Специалист полностью сосредоточен на работе с уфимским клубом.

— Понимаете Роберто Манчини , который часто жалуется на то, что ему не хватает игроков?

— Я не могу говорить за Роберто. Он более компетентен в тех вопросах, что касаются его команды. Я могу говорить только за «Уфу».

— Недавно итальянский журналист написал, что Семак — идеальная кандидатура на пост главного тренера «Зенита» в случае ухода Манчини. Вас не отвлекают такие разговоры?

— Нет, я даже не читал об этом.

— Готовы ли вы возглавить «Зенит», если вас позовут?

— Я — тренер «Уфы». И меня пока никто не зовет. А разговаривать в контексте «что было бы, если бы» я не хочу, это неправильно. ( Павел ГУРЕВИЧ

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