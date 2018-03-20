Ещё
Йозеф Блаттер: «Футбол — моя страсть»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Йозеф Блаттер: «Футбол — моя страсть» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что по-прежнему обожает футбол. Блаттер добавил, что по-прежнему следит за всем, что происходит в мировом футболе.
— Вас называют трудоголиком, женившимся на футболе. Вы все так же полностью отдаете все время этому виду спорта, живете им или уже больше времени уделяете отдыху?
— Футбол — моя страсть. Футбол стал для меня всем, когда я начал работать в ФИФА. Футбол — часть моей жизни, часть моей профессиональной жизни с 1975 года. Я не ушел из футбола, по-прежнему остаюсь в нем. И слежу за всем, что в нем происходит.
Футбол остается спортом номер один во всем мире. Это не просто пинание мяча по полю. Он давно занял важнейшее место в жизни, как социальное, так и культурное. В него играют по всей планете. Он объединяет людей, наводит мосты между людьми. Он для всех и каждого. И не важно, какой ты национальности, религии, пола, к какой политической партии принадлежишь. (Александр БОБРОВ)
Спорт-Экспресс: последние новости
Гол Панарина помог "Коламбусу" выиграть у "Бостона" Роналдинью: "Соперничество Месси и Роналду идет на пользу футболу" Хамшик в седьмой раз признан лучшим игроком Словакии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна задумалась о бойкоте ЧМ-2018200
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972130
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз7
Интерпол принял решение в отношении Родченкова121
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума47
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение