Йозеф Блаттер: «Футбол — моя страсть»

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что по-прежнему обожает футбол. Блаттер добавил, что по-прежнему следит за всем, что происходит в мировом футболе.

— Вас называют трудоголиком, женившимся на футболе. Вы все так же полностью отдаете все время этому виду спорта, живете им или уже больше времени уделяете отдыху?

— Футбол — моя страсть. Футбол стал для меня всем, когда я начал работать в ФИФА. Футбол — часть моей жизни, часть моей профессиональной жизни с 1975 года. Я не ушел из футбола, по-прежнему остаюсь в нем. И слежу за всем, что в нем происходит.