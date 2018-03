Сумасшедший командный гол «Ротерхэма». Видео

«Ротерхэм» на выезде разгромил «Нортхэмптон» в матче 38-го тура первой лиги (третий дивизион Англии. — Прим. «СЭ»). Он забил три безответных гола, один из которых был признан лучшим в туре. В концовке встречи команда провела отличную комбинацию, завершил которую Ричи Тауэлл ударом в девятку.

Liquid football. 🌊@OfficialRUFC produced the goods for @SkyBetLeagueOne Goal of the Weekend. Richie Towell the man to apply the finish. #GOTW pic.twitter.com/ky1IQrlXCP

— Sky Bet League One (@SkyBetLeagueOne) 19 марта 2018 г.