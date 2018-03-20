Ночи дней короче: к Новосибирску приближается астрономическая весна

В ночь на 21 марта в Новосибирске наступит астрономическая весна — день по длительности обгонит ночь.

«Весеннее равноденствие, начало астрономической весны, наступает 20 марта в 23 часа 18 минут по новосибирскому времени», — рассказала корреспонденту НГС специалист учебно-научного центра «Планетарий» Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) Виктория Дамм.

День 20 марта будет короче ночи на 2 минуты, а 21 марта — уже длиннее ночи на 2–3 минуты.

Каждый последующий день будет увеличиваться на 4–5 минут, так будет продолжаться до 21 июня, до дня летнего солнцестояния. После этого день снова будет уменьшаться. В день равноденствия Солнце пересекает небесный экватор, а затем уходит в северное полушарие, и до начала астрономического лета оно будет уходить от экватора всё дальше.