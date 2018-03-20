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В. Путин: Россия не будет втягиваться в гонку вооружений
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В. Путин: Россия не будет втягиваться в гонку вооружений 

ИА Синьхуа 1 час назад
Москва, 20 марта /Синьхуа/ — Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, заявил в понедельник президент России Владимир Путин.
"Разумеется, мы будем уделять и уделим необходимое внимание дальнейшему укреплению обороноспособности страны. Но сразу хочу вам сказать: никто не собирается разгонять какую-то гонку вооружений", — заявил В. Путин на встрече с кандидатами, участвовавшими в выборах президента.
В. Путин отметил, что Россия настроена на конструктивный диалог со всеми странами, но нужно, чтобы все стороны были в этом заинтересованы. —0—
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