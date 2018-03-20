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«Балтика» 11 апреля откроет стадион ЧМ-2018 матчем с «Крыльями Советов»
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«Балтика» 11 апреля откроет стадион ЧМ-2018 матчем с «Крыльями Советов» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Следующий домашний матч калининградской «Балтики» пройдет на новой арене, построенной к чемпионату мира по футболу, сообщает "Советский спорт".
"Это будет первый тестовый матч, поэтому по рекомендации наших московских коллег в продажу поступит ограниченное количество билетов — 10 тысяч.
Часть мест мы выделим для детей, занимающихся в спортивных школах, и лиц с ограниченными возможностями", — отметил председатель Совета директоров «Балтики», заместитель председателя Правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков, слова которого приводит пресс-служба команды.
11 апреля «Балтика» примет самарские «Крылья Советов» в первенстве Футбольной национальной лиги.
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