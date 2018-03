Хамшик в седьмой раз признан лучшим игроком Словакии

Полузащитник «Наполи» Марек Хамшик признан лучшим игроком Словакии в 2017 году. 30-летний футболист седьмой раз в карьере получил данную награду.

Ранее он признавался игроком года в 2009, 2010, 2013, 2014, 2015 и 2016 годах. Хамшик является рекордсменом по количеству данных наград.

2009 🏆 2010 🏆 2013 🏆 2014 🏆 2015 🏆 2016 🏆 2017 🏆 Marek Hamšík has been named Slovakian Player of the Year for a record seventh time. 🇸🇰 pic.twitter.com/cYzh1Z5v1b

— Squawka News (@SquawkaNews) 19 марта 2018 г.