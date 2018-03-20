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Шайба Панарина помогла «Коламбусу» обыграть «Бостон»
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Шайба Панарина помогла «Коламбусу» обыграть «Бостон» 

Газета.Ru 1 час назад
«Коламбус Блю Джекетс» в овертайме переиграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 5:4, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей отличились Бун Дженнер, Сонни Милано, Томас Ванек, Артемий Панарин, для которого эта шайба стала 22-й в сезоне, а победный гол в овертайме на счету Кэма Эткинсона. У «Бостона» отметились Райан Донэто, Брэд Маршанд, Райли Нэш и Давид Крейчи.
Для «Коламбуса» эта победа стала восьмой подряд.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Бостон Брюинз" (Бостон) — «Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — 4:5 (0:1, 3:1, 1:2, 0:1)
0:1 — Дженнер (Ванек) — 04:15  1:1 — Донэто (Хейнен, Крюг) — 15:41  2:1 — Маршанд (Миллер, Пастрняк) — 27:28  3:1 — Нэш (Маршанд, Крюг) — 36:32 5х4  3:2 — Милано (Фолиньо, Мюррей) — 36:57  3:3 — Ванек (Дженнер, Нутиваара) — 45:38  3:4 — Панарин (Фолиньо) — 51:30  4:4 — Крейчи (Хейнен, Донэто) — 51:50  4:5 — Эткинсон (Веннберг, Мюррей) — 62:55 (3х3)
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