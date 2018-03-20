НХЛ. «Коламбус» продлил победную серию

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчами в Баффало и Бостооне. «Баффало Сэйбрз» дома проиграл «Нэшвилл Предаторз» 0:4, а «Бостон Брюинз» и «Коламбус Блю Джекетс» не смогли определить победителя за 60 минут. В овертайме «Коламбус» смог добиться победы 5:4.

"Коламбус" прибыл в Бостон, выиграв перед этим семь матчей, и наверняка хотел продлить эту серию. Ожидаемого противостояния двух российских вратарей не получилось — и Антон Худобин ("Бостон"), и Сергей Бобровский ("Коламбус") остались на скамейке запасных. Первый период принес успех гостям. Но во второй 20-минутке в воротах «синих жакетов» побывали три шайбы. «Коламбус» тоже ответил. Сначала гости восстановили равновесие, а затем Артемий Панарин вывел «Блю Джекетс» вперед. Артемий забросил 22-ю шайбу, а всего на его счету стало 65 очков — 22+43. Такой поворот событий не устроил «Брюинз», которые отыгрались через 20 секунд после гола Панарина. Основное время завершилось вничью 4:4. В дополнительном периоде «Коламбус» забросио пятую шайбу и одержал воьму победу подрядю