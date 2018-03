Сборная Португалии презентовала форму на чемпионат мира-2018

Сборная Португалии представила форму, в которой будет играть на чемпионате мира-2018. Традиционно, домашний комплект красного цвета, а гостевой — белого. Впервые в новой экипировке португальцы сыграют в товарищеском матче с Египтом 23 марта.

На мировом первенстве, которое пройдет в России, сборная Португалии сыграет в группе с Испанией (15 июня), Марокко (20 июня) и Ираном (25 июня).

Com quinas ao peito, rumo ao Mundial! #ConquistaOSonho Looking even better on our Road to Russia. #ConquerYourDream pic.twitter.com/RXA4oCvJpm

— Portugal (@selecaoportugal) 19 марта 2018 г.