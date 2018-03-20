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«Ливерпуль» нацелился на Ндиди
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«Ливерпуль» нацелился на Ндиди 

Чемпионат.com 59 минут назад
Полузащитник «Лестер Сити» Вильфред Ндиди стал летней трансферной целью «Ливерпуля», сообщает журналист Альфа Бальде. Такой переход станет возможным, если летом «мерсисайдцев» покинет полузащитник Эмре Джан.
По информации Бальде, Вильфред Ндиди рассматривается «Ливерпулем» в качестве главного опорного полузащитника. Скорее всего, «Лестер» потребует за своего игрока большую сумму, так как Ндиди за 14 месяцев в Премьер-лиге произвёл впечатление на тренерский штаб «лис». Контракт нигерийского футболиста будет действовать ещё четыре года.
Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt.com оценивает Ндиди в 18 миллионов евро.
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