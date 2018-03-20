В Приангарье проходит конкурс на пост главы Фонда капремонта

Главу Фонда капительного ремонта многоквартирных домов Иркутской области в Приангарье выберут по результатам конкурса, который объявило правительство региона. Перечень требований к претендентам был утвержден на заседании специальной комиссии.

Конкурс будет проходить в три этапа. На первом этапе отберут потенциальных кандидатов из всех заявок, затем выбранным претендентам будет предложен тест из 50-ти вопросов. Те, кто наберет в результате от 45 баллов, пройдут в третий этап конкурса.

На пост главы могут претендовать граждане РФ с высшим строительным, юридическим или экономическим образованием. Опыт работы в строительстве или ЖКХ при этом должен составлять не менее 5 лет. Кандидаты не должны иметь непогашенных судимостей или наказаний за административные правонарушения.

Напомним, первым главой ФКР региона был депутат Законодательного собрания Тимур Сагдеев, затем его сменил депутат ЗС Андрей Микуляк. Два последних года пост занимал Данис Быков, который уволился в феврале 2018 года.