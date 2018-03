«Монреаль» уступил «Флориде»

«Монреаль» на своем льду проиграл «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:2). Это третье подряд поражение «Канадиенс».

Автором победного гола в конце первого периода стал защитник Аарон Экблад , который в начале встречи подрался с Николя Делорье. Для хет-трика Горди Хоу ему было необходимо еще сделать голевую передачу.

Deslauriers comes to the aid of Hudon, dropping em with Ekblad #Habs pic.twitter.com/bXgwpok8p9

— Shayne Pasquino (@shaynepasquino) 19 марта 2018 г.