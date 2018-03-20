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В Норильске провели эксперимент, узнав, помогают ли упавшему на улице
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В Норильске провели эксперимент, узнав, помогают ли упавшему на улице 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Норильске провели социальный эксперимент, чтобы узнать, готовы ли люди помогать прохожим. Результаты общественники сняли на видео и выложили ролик на Youtube.
Молодые люди решили узнать, помогут ли человеку, упавшему на улице. Они имитировали потерю сознания на глазах у прохожих. Реакцию очевидцев они издалека фиксировали камерой. Как правило, прохожие следуют мимо, не обращая внимания на упавшего человека. Это качается как пешеходов, так и автомобилей, которые спокойно проезжают по своим делам.
Однако к концу видео всё-таки находятся сердобольные люди, которые готовы прийти на помощь. Один раз к упавшему даже подошли полицейские. Отметим, что в Норильске холодно и лежащий на снегу человек может обморозиться очень быстро, а через некоторое время даже замерзнуть насмерть.
Энтузиасты поделились впечатлениями от участия в эксперименте, заметив, что пальцы за 10 минут уже заморозились и побелели. Они призывают норильчан к отзывчивости — это может спасти человеку жизнь.
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