Семак рассказал о сроках нового контракта с «Уфой»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак в интервью «СЭ» ответил, что у него есть договоренность с клубом о продлении контракта. По словам специалист срок нового соглашения будет рассчитан на два года.

— Сообщалось о том, что руководство «Уфы» предлагало продлить вам контракт.

— У нас с Шамилем Камиловичем Газизовым (генеральным директором клуба. — Прим. «СЭ») есть договоренность о продлении контракта. А его подписание — лишь формальность.

— Если не секрет, на какой срок договорились продлить соглашение?

— На два года.

— Планируете поставить подписи по окончании сезона?

— Посмотрим. Может, даже раньше. Это непринципиально. Самое главное — есть договоренность, и все моменты, которые интересны для меня и для «Уфы», учтены. Никаких разногласий в переговорах не возникло абсолютно.

— То есть вы четко можете сказать, что в следующем сезоне продолжите работу в «Уфе»?

— Могу сказать, что у меня будет контракт с «Уфой». А где я буду работать, зависит от того, будут ли какие-либо предложения. Но пока никаких нет, и я планирую продолжить сотрудничество. ( Павел ГУРЕВИЧ

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