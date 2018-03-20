Московский «Локомотив» заинтересован в продлении контрактов с ключевыми игроками

Главный фаворит нынешнего розыгрыша чемпионата России по футболу — столичный ФК «Локомотив» — заинтересован в продлении соглашений с группой своих игроков, составляющих костяк команды, пишет газета «Известия»

Как сообщил изданию председатель совета директоров «Локо» Анатолий Мещеряков , руководство красно-зеленых уже вступило в переговоры с футболистами, чьи контракты истекают грядущим летом.

«Мы заинтересованы в продолжении трудовых отношений со всеми игроками, чьи контракты истекают. За время, которое все эти футболисты провели в нашем клубе, они стали частью нашей большой «локомотивской» семьи. Переговоры ведутся. Как только будут какие-то результаты — мы сразу сообщим», — отметил Мещеряков.

По регламенту FIFA любой футболист, до окончания контракта которого остается менее полугода, может вступать в официальные переговоры с другими клубами. Не исключено, что некоторые игроки «Локомотива» такой возможностью уже воспользовались.