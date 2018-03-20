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Московский «Локомотив» заинтересован в продлении контрактов с ключевыми игроками
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Московский «Локомотив» заинтересован в продлении контрактов с ключевыми игроками 

РИАМО 7 часов назад
Фото: РИАМО
Главный фаворит нынешнего розыгрыша чемпионата России по футболу — столичный ФК «Локомотив» — заинтересован в продлении соглашений с группой своих игроков, составляющих костяк команды, пишет газета «Известия».
Как сообщил изданию председатель совета директоров «Локо» Анатолий Мещеряков, руководство красно-зеленых уже вступило в переговоры с футболистами, чьи контракты истекают грядущим летом.
«Мы заинтересованы в продолжении трудовых отношений со всеми игроками, чьи контракты истекают. За время, которое все эти футболисты провели в нашем клубе, они стали частью нашей большой «локомотивской» семьи. Переговоры ведутся. Как только будут какие-то результаты — мы сразу сообщим», — отметил Мещеряков.
В июне 2018 года заканчиваются действующие соглашения голкипера Антона Коченкова, защитников Виталия Денисова, Тараса Михалика, Неманьи Пейчиновича, полузащитника Дмитрия Тарасова, а также форварда Джефферсона Фарфана. Не каждый из них в нынешнем сезоне является игроком основного состава «Локо», но руководство клуба планирует удержать в команде всех футболистов из этого списка.
По регламенту FIFA любой футболист, до окончания контракта которого остается менее полугода, может вступать в официальные переговоры с другими клубами. Не исключено, что некоторые игроки «Локомотива» такой возможностью уже воспользовались.
30-летний российский голкипер Антон Коченков выступает за «Локомотив» с лета 2015 года. Игрок несколько раз уходил в аренду. Защитник сборной Узбекистана Виталий Денисов (31 год) пополнил состав «железнодорожников» в январе 2013-го. 23-летний украинец Тарас Михалик, который способен сыграть как в защите, так и в опорной зоне, оказался в составе красно-зеленых летом 2013 года. Серб Неманья Пейчинович, которому в 2018-м исполнится 31 год, выступает за «Локо» с лета 2014-го. Полузащитник Дмитрий Тарасов является одним из главных старожилов столичной команды, выступая за нее с 2009 года. 33-летний перуанский вингер Джефферсон Фарфан играет за клуб с зимы 2017 года.
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