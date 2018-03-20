Чемпион России получит около 6 миллионов долларов

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о возможном ребрендинге лиги и о призовых для чемпиона.

Календарь и таблица РФПЛ

«Премьер-лига или высшая лига? Торопиться некуда. Все будет представлено на заседании коммерческого комитета РФПЛ, далее решение примет правление лиги. Предварительно предпочтение отдается «Премьер-лиге» и «высшей лиге».

Сколько получит чемпион за победу в турнире РФПЛ? Совсем точную сумму назвать не могу, где-то в около 6 миллионов долларов», — приводит слова Прядкина «Спорт-Экспресс».