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Чемпион России получит около 6 миллионов долларов
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Чемпион России получит около 6 миллионов долларов 

LiveSport.Ru 6 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о возможном ребрендинге лиги и о призовых для чемпиона.
Календарь и таблица РФПЛ
«Премьер-лига или высшая лига? Торопиться некуда. Все будет представлено на заседании коммерческого комитета РФПЛ, далее решение примет правление лиги. Предварительно предпочтение отдается «Премьер-лиге» и «высшей лиге».
Сколько получит чемпион за победу в турнире РФПЛ? Совсем точную сумму назвать не могу, где-то в около 6 миллионов долларов», — приводит слова Прядкина «Спорт-Экспресс».
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