Имиджевые проекты учреждений культуры представят на Арктическом культурном форуме

В Салехарде 26 марта начнет работу третий Арктический культурный форум, посвященный инновациям в сфере культуры. В этом году к его открытию подошли необычно, он пройдет в формате панельной дискуссии. Об этом сегодня, 20 марта, директор департамента культуры ЯНАО Евгений Колтунов рассказал журналистам.

«К форуму готовились практически девять месяцев, за это время постарались пригласить интересных гостей и экспертов из разных регионов России», — отметил он.

Модератором мероприятия пригласили интересного, творческого и востребованного специалиста на многих форумах не только в нашей стране, но и за рубежом Елену Мельвиль.

На форуме будут работать четыре секции: для музеев, библиотек, детских школ искусств и домов культур. По словам Евгения Колтунова, сегодня учреждения культуры должны быть более открытыми и доступными для населения.

Во время мероприятия состоится торжественная церемония награждения работников культуры Ямала по случаю профессионального праздника, отмечаемого 25 марта. В рамках церемонии вручат наиболее почетную награду региона — знак «Серебряная гагара» за вклад в развитие культуры арктического региона. Также запланировали расширенное заседание коллегии департамента культуры с участием руководителей с муниципальных образований. Совет молодых специалистов при департаменте культуры организует итоговую встречу.

В работе секции «Общедоступная библиотека в формировании социокультурной среды» примут участие более 60 человек. Ведущие специалисты из Москвы поделятся новыми проектами, которые вдохновляют читать и заставляют горожан приходить в библиотеку. Представят имиджевые проекты учреждений. Кроме того, результатом работы станет подписание Соглашения о сотрудничестве между Национальной библиотекой Ямала и Российской библиотекой для молодежи.

«Мы понимаем, что молодежь эта та категория людей, которых сегодня довольно сложно привести в библиотеку» — сказала директор Национальной библиотеки Ямала Наталья Сихвардт.

Директор Музейно-выставочного комплекса имени Ивана Шемановского Татьяна Копцева надеется, за два дня плодотворной работы форума рассмотрят современные тенденции в музейной деятельности, а также участники попытаются изменить свое отношение к работе, сделать музей ценным, уникальным и особенным. В этом им помогут эксперты Алёна Лепёшкина из Смоленска и Анна Щербакова которые известны тем, что создали целую сеть новых музеев в Красноярском крае, теперь их опыт работы применяют во всей России.

В школе детских искусств также представят необычные и различные формы деятельности. Среди них — пилотный проект «Студия для взрослых». Известно, что родители приводят своих детей на занятия и сидят целыми часами их ждут. А так это время можно будет потратить на частные уроки музыки.