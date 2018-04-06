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Кто из ростовчан победил в олимпиаде школьников по французскому языку?
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Кто из ростовчан победил в олимпиаде школьников по французскому языку? 

АиФ Ростов 45 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Недавно прошла Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку. Интересно, а донские дети принимали в ней участие?
Не просто принимали, но и одержали победу.
Заключительный этап Всероссийской олимпиады по французскому языку, которая, между прочим, длилась целых пять дней, выиграла десятиклассница ростовской гимназии №45 Маша Подгорная.
Она обошла более двухсот участников, показав блестящие результаты в письменном туре и конкурсе на понимание устного и письменного текста.
Кстати, ещё семь Машиных подруг также заняли призовые места.
Делегацию области представляли одиннадцать старшеклассниц, которых готовили педагоги гимназии Наталья Аврамова и Екатерина Коваленко.
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