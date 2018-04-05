Московские школьники стали победителями Всероссийской олимпиады по химии

Учащиеся 19 столичных школ завоевали 44 диплома в финале Всероссийской олимпиады по химии, при этом москвичи стали абсолютными победителями среди 10 и 11 классов, а всего на счету сборной столицы семь дипломов победителей, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования столицы.

Итоги Всероссийской олимпиады школьников по химии подвели на торжественной церемонии закрытия, которая состоялась 4 апреля в Архангельске.

«В последние годы резко растут результаты московских школьников на Всероссийской олимпиаде по химии. Это стало возможно благодаря тому, что в городе изменилось отношение к этой науке. Еще восемь лет назад на региональном этапе дипломы получали учащиеся 26 школ из 1,5 тысяч, а дипломы заключительного этапа были у учеников из шести школ. Ребята не понимали, зачем нужна эта наука, и даже те, кто успешно проявлял себя на первых этапах олимпиады, полностью проваливали экспериментальный тур на региональном этапе. Сейчас победителей и призеров регионального этапа подготовила 81 школа из 600, а на заключительном этапе — 19 школ», — сказал директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

По итогам Всероссийской олимпиады семеро московских школьников стали кандидатами в сборную команду России на Международной химической олимпиаде и приглашены на летние тренировочные сборы. А шестеро из них представят Россию на Международной Менделеевской олимпиаде, которая пройдет с 23 по 29 апреля в Минске.

По словам Ященко, отношение к химии изменилось благодаря обновлению школьного оборудования, проекту «Медицинский класс в московской школе», межшкольным кружкам, взаимодействию с ведущими вузами — МГУ , Сеченовским университетом, Университетом имени Н. И. Пирогова, Химико-технологическим университетом имени Д. И. Менделеева. Благодаря выездным сборам, которые проводит Центр педагогического мастерства, расширяются возможности ребят, а проект «Университетские субботы» показывает, что химия открывает дорогу в самые современные, перспективные и востребованные в городе профессии.

«Успехи наших ребят — это, безусловно, победа и их школьных учителей, и тренеров сборной Москвы. И конечно, это приглашение всем ребятам города заниматься замечательной наукой химией», — добавил Ященко.

На данный момент завершились финалы Всероссийской олимпиады школьников по четырем предметам: астрономии, праву, французскому языку и химии. Московские школьники завоевали 179 дипломов (по сравнению со 143 по этим же предметам в прошлом году).