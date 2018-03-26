Определились победители четвертого дня Всероссийских соревнований для паралимпийцев

МОСКВА, 26 марта. / ТАСС /. Завершился четвертый день Всероссийских соревнований для спортсменов, не допущенных до участия в Паралимпийских играх в Пхёнчхане. Состязания проходят в Московской области.

Победителем соревнований по биатлону в классе «сидя» на дистанции 12,5 км стал Алексей Быченок. На втором месте расположился Иван Голубков, третьим стал Роман Петушков. Среди спортсменов, выступающих «стоя», золотую медаль завоевал Владислав Лекомцев , серебряным призером стал Виталий Малышев, бронзовым — Александр Проньков. Среди биатлонистов, выступающих в категории слабовидящих спортсменов, первым стал Станислав Чохлаев (спортсмен— ведущий — Олег Колодейчук), второе место занял Николай Полухин (спортсмен-ведущий — Эдуард Березин), третьим стал Никита Поваров (спортсмен-ведущий — Павел Елисеев).

Также состоялись игры четвертого круга соревнований по следж-хоккею. Сборная Москвы обыграла сборную Санкт— Петербурга со счетом 7:0. Команда «Югра» выиграла у команды «Ястребы» из Оренбургской области — 5:0, подмосковный «Феникс» обыграл «Башкирских Пиратов» — 10:1.

Всероссийские соревнования, которые проводятся на базе парк-отеля «Пересвет» в Сергиево-Посадском районе, завершатся 30 марта.