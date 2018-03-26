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Определились победители четвертого дня Всероссийских соревнований для паралимпийцев
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Определились победители четвертого дня Всероссийских соревнований для паралимпийцев 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вологда.рф
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Завершился четвертый день Всероссийских соревнований для спортсменов, не допущенных до участия в Паралимпийских играх в Пхёнчхане. Состязания проходят в Московской области.
Победителем соревнований по биатлону в классе «сидя» на дистанции 12,5 км стал Алексей Быченок. На втором месте расположился Иван Голубков, третьим стал Роман Петушков. Среди спортсменов, выступающих «стоя», золотую медаль завоевал Владислав Лекомцев, серебряным призером стал Виталий Малышев, бронзовым — Александр Проньков. Среди биатлонистов, выступающих в категории слабовидящих спортсменов, первым стал Станислав Чохлаев (спортсмен— ведущий — Олег Колодейчук), второе место занял Николай Полухин (спортсмен-ведущий — Эдуард Березин), третьим стал Никита Поваров (спортсмен-ведущий — Павел Елисеев).
Также состоялись игры четвертого круга соревнований по следж-хоккею. Сборная Москвы обыграла сборную Санкт— Петербурга со счетом 7:0. Команда «Югра» выиграла у команды «Ястребы» из Оренбургской области — 5:0, подмосковный «Феникс» обыграл «Башкирских Пиратов» — 10:1.
Всероссийские соревнования, которые проводятся на базе парк-отеля «Пересвет» в Сергиево-Посадском районе, завершатся 30 марта.
Турниры для отстраненных от участия в Олимпиаде и Паралимпиаде спортсменов проводятся согласно постановлению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Размеры денежного вознаграждения за призовые места на Всероссийских соревнованиях составляют от 1,7 млн до 4 млн рублей.
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