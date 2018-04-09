Сборная Москвы завоевала 43 диплома Всероссийской олимпиады школьников по информатике 

Московская сборная показала лучший результат за всю историю Всероссийской олимпиады школьников по информатике: по итогам соревнований на счету команды 43 диплома. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования Москвы.
«В Ульяновске подвели итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике, которая проходила с 1 по 6 апреля. Учащиеся 14 московских школ вернутся домой с наградами, на четыре больше, чем в прошлом году. Всего на счету сборной 43 диплома: пять победителей и 38 призеров», — говорится в сообщении.
По словам тренера сборной Москвы на Всероссийской олимпиаде школьников по информатике, заслуженного учителя Москвы Дениса Кириенко, московская сборная показала лучший результат за всю историю олимпиады. «В столице действуют кружки для школьников на базе Центра педагогического мастерства и ряда московских школ, проводятся учебно-тренировочные сборы как на базе ЦПМ, так и в выездных лагерях. С июня прошлого года смены по подготовке к олимпиадам по информатике проводятся и в образовательном центре „Сириус“, в них принимают участие школьники со всей России, в том числе и из Москвы, а среди преподавателей — много учителей московских школ и студентов вузов, призеров олимпиад в прошлом. Поэтому всеми секретами успеха московской команды мы готовы делиться», — приводятся в сообщении слова Д. Кириенко.
Отмечается также, что в последние годы в Москве среди выпускников школ растет спрос на IT-специальности при поступлении в вузы.
«Для успешного выступления на олимпиаде по информатике ребятам важно иметь, в том числе, и хорошую математическую подготовку. В этом году в Москве запущен новый проект «Математическая вертикаль», в рамках которого ученики 7-9 классов будут изучать современный курс математики, посещать кружки, факультативы по другим естественно-научным предметам. Выпускники сумеют успешно обучаться в старшей школе как в профильных, так и в предпрофессиональных, академических, IT-классах, а в дальнейшем — стать студентами ведущих вузов города», — отметил директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко.
В пресс-службе также добавили, что накануне в Казани завершился финал Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Два участника столичной сборной стали абсолютными победителями. Лучший результат в 11 классе показала москвичка Наталья Лях из школы №1543. Наибольшее количество баллов в параллели 10 класса набрала Мария Страдымова, ученица лицея НИУ ВШЭ. Всего копилка столичной сборной пополнилась 37 дипломами. Восемь из 18 победителей — москвичи, призерами стали 29 участников.
Завершились олимпиады по астрономии, праву, французскому языку, химии, информатике и литературе. На данный момент на счету московской команды 259 дипломов, на 36 больше, чем в прошлом году.
Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам для учащихся 4-11 классов. Состязания проходят в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В этом году в финал соревнования приглашены учащиеся более чем из 300 московских школ. Организатором последнего этапа является Минобрнауки России. Победители и призеры заключительного этапа могут поступить без экзаменов в любой российский вуз на направления, соответствующие профилю олимпиады.