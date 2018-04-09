Сборная Москвы завоевала 43 диплома Всероссийской олимпиады школьников по информатике

Московская сборная показала лучший результат за всю историю Всероссийской олимпиады школьников по информатике: по итогам соревнований на счету команды 43 диплома. Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования Москвы.

«В Ульяновске подвели итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике, которая проходила с 1 по 6 апреля. Учащиеся 14 московских школ вернутся домой с наградами, на четыре больше, чем в прошлом году. Всего на счету сборной 43 диплома: пять победителей и 38 призеров», — говорится в сообщении.

По словам тренера сборной Москвы на Всероссийской олимпиаде школьников по информатике, заслуженного учителя Москвы Дениса Кириенко , московская сборная показала лучший результат за всю историю олимпиады. «В столице действуют кружки для школьников на базе Центра педагогического мастерства и ряда московских школ, проводятся учебно-тренировочные сборы как на базе ЦПМ, так и в выездных лагерях. С июня прошлого года смены по подготовке к олимпиадам по информатике проводятся и в образовательном центре „Сириус“, в них принимают участие школьники со всей России, в том числе и из Москвы, а среди преподавателей — много учителей московских школ и студентов вузов, призеров олимпиад в прошлом. Поэтому всеми секретами успеха московской команды мы готовы делиться», — приводятся в сообщении слова Д. Кириенко.

Отмечается также, что в последние годы в Москве среди выпускников школ растет спрос на IT-специальности при поступлении в вузы.

«Для успешного выступления на олимпиаде по информатике ребятам важно иметь, в том числе, и хорошую математическую подготовку. В этом году в Москве запущен новый проект «Математическая вертикаль», в рамках которого ученики 7-9 классов будут изучать современный курс математики, посещать кружки, факультативы по другим естественно-научным предметам. Выпускники сумеют успешно обучаться в старшей школе как в профильных, так и в предпрофессиональных, академических, IT-классах, а в дальнейшем — стать студентами ведущих вузов города», — отметил директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

В пресс-службе также добавили, что накануне в Казани завершился финал Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Два участника столичной сборной стали абсолютными победителями. Лучший результат в 11 классе показала москвичка Наталья Лях из школы №1543. Наибольшее количество баллов в параллели 10 класса набрала Мария Страдымова, ученица лицея НИУ ВШЭ. Всего копилка столичной сборной пополнилась 37 дипломами. Восемь из 18 победителей — москвичи, призерами стали 29 участников.

Завершились олимпиады по астрономии, праву, французскому языку, химии, информатике и литературе. На данный момент на счету московской команды 259 дипломов, на 36 больше, чем в прошлом году.