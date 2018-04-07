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Собянин поздравил школьников с успехами на Всероссийской олимпиаде по химии
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Собянин поздравил школьников с успехами на Всероссийской олимпиаде по химии 

Москва24 30 минут назад
Фото: Москва24
Сергей Собянин поздравил школьников из столицы с успехами на Всероссийской олимпиаде по химии в своем микроблоге в Twitter.
Он отметил, что ученики московских школ получили семь дипломов и стали абсолютными победителями среди старших классов. «Теперь они будут выступать в составе сборной России на Международной химической олимпиаде. Молодцы!», — написал мэр.
Всероссийская олимпиада школьников проводится на территории 15 субъектов Российской Федерации. В 2018 году в мероприятиях приняли участие более пяти тысяч старшеклассников. Олимпиада проходила в Волгограде.
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