Собянин поздравил школьников с успехами на Всероссийской олимпиаде по химии

Сергей Собянин поздравил школьников из столицы с успехами на Всероссийской олимпиаде по химии в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что ученики московских школ получили семь дипломов и стали абсолютными победителями среди старших классов. «Теперь они будут выступать в составе сборной России на Международной химической олимпиаде. Молодцы!», — написал мэр.

Всероссийская олимпиада школьников проводится на территории 15 субъектов Российской Федерации. В 2018 году в мероприятиях приняли участие более пяти тысяч старшеклассников. Олимпиада проходила в Волгограде.