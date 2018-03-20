ПСЖ хочет купить защитника «Тоттенхэма» 

ПСЖ проявляет интерес к бельгийскому защитнику «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелду, сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, парижский клуб рассчитывает приобрести футболиста летом за 44 миллионов евро, так как его контракт с лондонцами истекает через полтора года. «Шпоры» в свою очередь намерены продлить соглашение с игроком, но им не удается договориться с ним по размеру зарплаты.
Ранее сообщалось, что 29-летний Алдервейрелд также входит в сферу интересов «Барселоны», «Манчестер Сити» и "Манчестер Юнайтед".