ПСЖ хочет купить защитника «Тоттенхэма»

ПСЖ проявляет интерес к бельгийскому защитнику «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелду, сообщает The Telegraph

По сведениям издания, парижский клуб рассчитывает приобрести футболиста летом за 44 миллионов евро, так как его контракт с лондонцами истекает через полтора года. «Шпоры» в свою очередь намерены продлить соглашение с игроком, но им не удается договориться с ним по размеру зарплаты.