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БК «Самара» встретится на домашней площадке с командой «Спартак-Приморье»
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БК «Самара» встретится на домашней площадке с командой «Спартак-Приморье» 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
В четверг, 22 марта, «Самара» сыграет последний домашний матч регулярного чемпионата. Местной команде предстоит встреча с БК «Спартак-Приморье». Сейчас дальневосточники идут на втором месте в таблице, ведя заочную борьбу с «Темп-СУМЗ-УГМК» за то, чтобы сохранить за собой эту позицию. Между тем, какое-то время в январе они и вовсе шли во главе таблицы, демонстрируя на зависть стабильные игру и результат, сообщает пресс-служба БК «Самара». Самая восточная команда страны уже не первый сезон может претендовать и на звание самой меняющейся по ходу чемпионата — изменения в составе происходят во Владивостоке едва ли не каждый месяц. Матч «Самара» — «Спартак-Приморье» начнется на площадке «МТЛ Арены» в 19:00. Посетить спортивное мероприятие можно бесплатно.
ФОТО: БК «Самара»
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