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Сборная Дагестана по настольному теннису — одна из лучших на первенстве СКФО
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Сборная Дагестана по настольному теннису — одна из лучших на первенстве СКФО 

Mirmol.ru 7 часов назад
Фото: Mirmol.ru
Отборочные на первенство России соревнования завершились 18 марта в столице Кабардино-Балкарии.
Второе место в командных соревнованиях заняли и дагестанские юноши, и девушки. Серебряные медали здесь в активе Магомеда Ахмедханова, Магомеднаби Гасанова, Асхабали Магмоедова, Ибрагима Рабаданова, Юсупа Салахова, Аймесей Саидоой, Камилы Мисиевой, Анисат Алмасхановой, Мадины Житновой.
Золотая медаль первенства в активе Аймесей Саидовой в парном разряде. Она также довольствовалась бронзой в смешанном разряде.
Победителями первенства в парном разряде стали также Магомед Ахмедханов и Асхабали Магомедов.
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