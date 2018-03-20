Сборная Дагестана по настольному теннису — одна из лучших на первенстве СКФО

Отборочные на первенство России соревнования завершились 18 марта в столице Кабардино-Балкарии.

Второе место в командных соревнованиях заняли и дагестанские юноши, и девушки. Серебряные медали здесь в активе Магомеда Ахмедханова, Магомеднаби Гасанова, Асхабали Магмоедова, Ибрагима Рабаданова, Юсупа Салахова, Аймесей Саидоой, Камилы Мисиевой, Анисат Алмасхановой, Мадины Житновой.

Золотая медаль первенства в активе Аймесей Саидовой в парном разряде. Она также довольствовалась бронзой в смешанном разряде.

Победителями первенства в парном разряде стали также Магомед Ахмедханов и Асхабали Магомедов.