Блаттер: на ЧМ-2018 по футболу приеду как личный гость президента Путина

Бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер рассказал, что получил личное приглашение на посещение чемпионата мира 2018 года от президента России Владимира Путина . «У меня есть приглашение от главы вашего государства. Посмотрим, как в итоге получится — пригласят меня на начало турнира или на финал. Я же не могу требовать и говорить, что хочу побывать там-то и там-то. Приеду как личный гость президента Владимира Владимировича», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Блаттера.

Он также добавил, что, несмотря на временное отстранение, посетит чемпионат мира в России в статусе бывшего президента ФИФА, а не как частное лицо.

Ранее Блаттер выразил уверенность, что у России не отнимут чемпионат мира по футболу 2018 года.