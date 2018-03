Зепп Блаттер: «Никаких бойкотов чемпионата мира-2018!»

Экс-президент ФИФА Зепп Блаттер в своем Твиттере призвал не бойкотировать чемпионат мира-2018 в России. Ранее появилась информация о нежелании чиновников из Англии, Исландии и Швеции посещать мировое первенство.

"У футбола около двух миллиардов почитателей. Чемпионат мира в России — самое важное спортивное событие в мире. Никаких бойкотов! Давайте играть в футбол в мирной обстановке и ради мира", — написал Блаттер.

Football has up to 2 billion followers. FIFA-World Cup 2018 in Russia: The most important sportevent in the world. Therefore no boycott! Let’s play the game in peace and for peace! #Fifa #Russia #FIFAWorldCup #Uefa

