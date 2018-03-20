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Куйвашев оценил вид на поле с временных трибун «Екатеринбург Арены»
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Куйвашев оценил вид на поле с временных трибун «Екатеринбург Арены» 

РИА «ФедералПресс» 7 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Евгений Куйвашев забрался на верхнюю часть временных трибун «Екатеринбург Арены» и оценил открывшийся оттуда вид. Посидев наверху, губернатор сделал вывод, что поле видно хорошо. А вот пробираться к местам пришлось по колено в снегу: в городе недавно прошел сильный снегопад. Куйвашев в шутку выразил надежду, что в июне снег растает. «Хорошо видно! Надеюсь, в июне, во время ЧМ, снега будет немного поменьше», — отметил губернатор.
Проверил, как видно поле с временных трибун Центрального стадиона. Хорошо видно! Надеюсь, в июне, во время ЧМ, снега будет немного поменьше. Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev) 19 Мар 2018 в 11:48 PDT  Напомним, что сегодня «Екатеринбург Арену» приедет проверять комиссия Международной федерации футбола (FIFA), в составе которой будут директор департамента FIFA по проведению соревнований Колин Смит и председатель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
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