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Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» оценил готовность Екатеринбурга к ЧМ-2018
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Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» оценил готовность Екатеринбурга к ЧМ-2018 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин оценил степень готовности Екатеринбурга к чемпионату мира по футболу. Слова чиновника приводит ТАСС.
"Хотел бы отметить крайне высокую степень готовности города Екатеринбурга. Транспортная и гостиничная инфраструктура находятся в прекрасном состоянии и выполняют все требования Международной федерации футбола.
В целом в Екатеринбурге пройдут интересные матчи, приедут очень яркие команды — Франция, Мексика. В городе прекрасно продаются билеты, — сказал Сорокин, добавив, что билетов осталось немного.
Ранее сообщалось, что сборная Исландии может отказаться от поездки на чемпионат мира.
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