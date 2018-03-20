Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» оценил готовность Екатеринбурга к ЧМ-2018

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин оценил степень готовности Екатеринбурга к чемпионату мира по футболу. Слова чиновника приводит ТАСС

"Хотел бы отметить крайне высокую степень готовности города Екатеринбурга. Транспортная и гостиничная инфраструктура находятся в прекрасном состоянии и выполняют все требования Международной федерации футбола.

В целом в Екатеринбурге пройдут интересные матчи, приедут очень яркие команды — Франция, Мексика. В городе прекрасно продаются билеты, — сказал Сорокин, добавив, что билетов осталось немного.

Ранее сообщалось, что сборная Исландии может отказаться от поездки на чемпионат мира.